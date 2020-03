Angela Merkel

Sobre o Autor:



17. Juli 1954 (65 Jahre alt)



Biografie: Angela Dorothea Merkel ist eine deutsche Politikerin. Bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 errang sie erstmals ein Bundestagsmandat; in allen darauffolgenden sechs Bundestagswahlen wurde sie in ihrem Wahlkreis direkt gewählt.